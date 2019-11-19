東方日報B2：港元定存息勢衝3厘

港元定存利率已飆至2.6厘，銀行界人士預料會繼續上升。

值得留意，若只有小額存款需求，工商銀行(亞洲)3個月期港元存息高見4.2厘，惟同時存在較多限制，包括最高存款額為10萬元，並要透過該行手機銀行開立綜合帳戶後，才可享用有關優惠。以存款額10萬元計，期滿後可獲得淨利息1,050元。

由於銀行「粉飾窗櫥」因素僅刺激短錢需求，部分銀行出現短期存息高於長息的「倒掛」現象，如滙豐卓越理財1年期港元定存利率僅2.1厘，相較3個月期低0.3厘。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，年結部署為銀行積極吸納存款提供誘因，3個月期橫跨年底及農曆新年，故成為「搶手貨」，相信未來兩個月期定存亦成為主戰場，料年底前定存利率易升難跌。他續指，目前3個月期存息2.4至2.6厘已屬吸引水平，存戶可投入部分資金鎖定回報，餘下資金則待逼近年結時，存息進一步上漲再部署。

近月港元拆息反覆上漲，受招股活動「凍資」影響，短息升勢尤其顯著。財資市場公會數據顯示，一周拆息昨日升2點子，至3.12厘，為所有期限中最高，連升8個交易日。至於3個月拆息亦按日升4點子，至2.53厘，為7月初以來高位。

港元拆息為反映銀行資金成本的指標之一，往往與存息走勢同步。一般而言，高企拆息反映市場資金需求高漲或供應緊張，予銀行誘因提高定期存款利率「撲水」，務求以高價取得所需資金。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，受資金流向不穩定性增加及季節性效應影響，港元拆息早於9月份呈現漲勢。近日適逢阿里巴巴進行招股，再度收緊市場流動資金，促使港元拆息居高不下，預計定存利率仍有上升空間。

華僑銀行經濟師謝棟銘展望，其他季節性因素來臨、市場對香港前景及潛在資本外流憂慮升溫，加上虛擬銀行即將面世等影響，料即使阿里巴巴招股活動及月結因素消退，拆息下行空間仍有限。1個月及3個月期拆息短期內可能企穩2厘以上。

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