林嘉麒　重上二萬七宜早不宜遲

人民銀行周一(18日)進行1,800億元人民幣(下同)7天期逆回購，中標利率4年來首次下調，由上次的2.55%下調至2.5%，結束連續15日暫停逆回購的趨勢。再者，昨日公開市場並沒有逆回購到期，意即淨投放1,800億元。

上周五，人行已對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行實施第二階段定向降準，定向下調存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約400億元；同時，開展了1年期中期借貸便利(MLF)操作2,000億元，中標利率為3.25%，與11月5日的MLF操作利率持平。雖然人行稱2,000億元MLF是對沖稅期高峰等因素，從而令銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，但是事隔一個工作日再展開1,800億元逆回購，就算是短線7天期，整體上對投資者來說似是釋放流動性的信號。

事實上，人行近日發表第3季貨幣政策執行報告，表明將繼續實施穩健的貨幣政策，加強反周期調節與結構調整，使M2和社會融資規模漲幅與名義GDP成長相匹配，指明絕不進行「大水漫灌」政策等。當然，穩健的貨幣政策是包括適時貨幣供應的寬鬆。近日上海同業拆息由隔夜、3至6個月的短期利息抽升至近月新高，年尾因素及中線銀根仍然偏緊，人行短期放水有其實際需要。雖然投資者不應視之為量寬放水的行為，但從近日中港兩地持續創近月新低的情況下，人行舉動能夠令短期投資氣氛稍為回暖。

滬綜指上周五單日失守了2,900點大關，創下自9月以來的新低，同時一改周二至周四每日低位反彈的情況，昨日的逆回購操作就像及時雨一樣，紓緩一下進一步調整的壓力。儘管滬綜指昨日重上2,900點以上收市，成交按日略為減少，估計短線2,930點以上要面對一定的壓力。

恒指方面，上周下跌逾千二點後，周三起失守了50天移動平均線，昨日跟隨A股反彈，也算重上過此水平，而且成交略有增加。由於未見基本因素有明顯改善(中美貿易還在磋商中，並未有實質的進展；香港社會仍然動盪)，因此短線只可以視為技術性反彈。

不過，起碼恒指在周四見過11月低位26,204點後，收市企於26,300水平，而上周五儘管先高後回，26,300仍可守穩，此水平可視為短期支持位。阻力方面，短線50天線26,655之外，10月下旬的26,500至27,000點為重大阻力。假如短期能重上此水平喘穩，恒指才算是回穩，短線留意會否再試26,200點的可能性才作進一部的部署。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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