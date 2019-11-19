歐宸銘　港經濟不景　大市易跌難升

市場對中美雙方簽署第一階段協議感樂觀，再加上上周美國總統特朗普曾表示兩國接近達成首階段協議，環球股市多朝正面發展。表面上首階段談判進展良好，惟直到目前中美均未有透露過關於協議的任何細節。我們認為是次協議的條款或可能只有簡單的幾項，包括兩國就加徵關稅的金額以及貨品種類如大豆、豬肉，鋼材等達成共識，反之市場所聚焦的科技發展類別如晶片，開放市場如知識產權等重點問題或會隻字不提。

特朗普多變的作風經已令市場聞風色變，即使首階段的協議順利簽署落實，但未來次論協議的進度還要看首階段協議的執行性。上周美國三大指數屢創新高，對比港股以及A股疲弱的走勢，特朗普的談判空間似乎較中方有彈性。中港股份偶有反彈，料市場已將貿易談判的利好因素反映在中港股市上。

香港政府上周公布的經濟數據，把全年實質GDP增長預測，由0至1%進一步下調至倒退1.3%。縱然中美貿談循序漸進，對比本港的經濟增長大相逕庭，我們擔心的是當中美首階協議內容落實後，投資者將會把焦點放在經濟數據上，導致港股面臨另一輪沽貨潮。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘 (作者為註冊持牌人士)

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