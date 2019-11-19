古勝 慎防銀行股重估潮來襲
2019年11月19日 00:45
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(中新社圖片)
上周香港經歷的一場災劫，周一(18日)尚未結束，相信每個香港人，呢一刻心情都難過。不過，港股表現卻並不悲觀，恒指重上26,600點水平，似乎完成與社會劫難完全脫節。無他，巨型新股在招股，千億融資大刁，內地資金與各大投行都全力維持市場秩序，但本周走勢會否先升後回，就作別論了。
見到騰訊控股(00700)升逾3%，貢獻大市升幅逾兩成，顯見同業招股期間，大戶托市都有選擇性地進行，進一步引證眼前反彈可能不會持久。咁到底當呢隻巨型新股完成招股後，11月底港股弱勢會否表露無遺？老古都冇水晶球，但就深信香港經濟經已差到一個點，喺中國經濟數據都差爆之下，班大戶想再挾高指數，猶如逆水行舟，乃事倍功半。故若果呢兩日個市再抽上27,000點邊，不妨留意反手做淡的機會。
老古心目中的一個做淡目標，係本地銀行股。皆因上周港府已將香港本地生產總值(GDP)全年預測調低至收縮1.3%，又指10月零售量預警跌幅將屬「破天荒」級別，皆意味第4季經濟好可能會進一步惡化。
經歷了過去一周的事件，老古相信，任由政府如何推出政策刺激經濟，人心都難在短時間內恢復，致使成效受限。百業蕭條，企業和消費信貸需求疲弱，加上樓市氣氛不明，明年的按揭貸款業務存在諸多不明朗因素，本地銀行將會首當其衝，專營本地市場的中小型銀行衝擊會更大。即使強如恒生銀行(00011)，呢轉一旦失守153元水平支持，好可能仲有雙位數跌幅跟尾，可逢反彈加沽。
東方產經專欄作者 古勝
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