古勝　慎防銀行股重估潮來襲

上周香港經歷的一場災劫，周一(18日)尚未結束，相信每個香港人，呢一刻心情都難過。不過，港股表現卻並不悲觀，恒指重上26,600點水平，似乎完成與社會劫難完全脫節。無他，巨型新股在招股，千億融資大刁，內地資金與各大投行都全力維持市場秩序，但本周走勢會否先升後回，就作別論了。

老古心目中的一個做淡目標，係本地銀行股。皆因上周港府已將香港本地生產總值(GDP)全年預測調低至收縮1.3%，又指10月零售量預警跌幅將屬「破天荒」級別，皆意味第4季經濟好可能會進一步惡化。

東方產經專欄作者 古勝

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