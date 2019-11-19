歐股窄幅上落 Aviva急挫逾4%
2019年11月19日 01:01
東網電視更多新聞短片
中美貿易談判尚存暗湧，歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,307點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,929點，跌9點或0.16%；德國DAX指數收報13,207點，跌34點或0.26%。
中美經貿高級別磋商雙方牽頭人上周六（16日）再通電話，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽，就首階段貿易協議的各自核心關切，展開建設性的討論，雙方將繼續保持密切交流。不過，中美仍未公布何時何地簽署首階段協議。
外媒周一引述消息指，由於美國總統特朗普不願取消對華關稅，令中方感到困擾。有關消息令市場情緒轉趨審慎。
個股方面，瑞士證券交易所運營商SIX Group宣布以每股34歐元的全現金要約收購馬德里交易所，刺激西班牙證券市場公司(Bolsas Y Mercado Espanoles)股價急升38%，收報35.06歐元。
藥物研究公司Qiagen確認有意賣盤，股價上漲逾8%。
英國保險集團Aviva表示將保留中國及新加坡業務，股價急挫4.58%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。