歐股窄幅上落　Aviva急挫逾4%

中美貿易談判尚存暗湧，歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,307點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,929點，跌9點或0.16%；德國DAX指數收報13,207點，跌34點或0.26%。

中美經貿高級別磋商雙方牽頭人上周六（16日）再通電話，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽，就首階段貿易協議的各自核心關切，展開建設性的討論，雙方將繼續保持密切交流。不過，中美仍未公布何時何地簽署首階段協議。

外媒周一引述消息指，由於美國總統特朗普不願取消對華關稅，令中方感到困擾。有關消息令市場情緒轉趨審慎。

個股方面，瑞士證券交易所運營商SIX Group宣布以每股34歐元的全現金要約收購馬德里交易所，刺激西班牙證券市場公司(Bolsas Y Mercado Espanoles)股價急升38%，收報35.06歐元。

藥物研究公司Qiagen確認有意賣盤，股價上漲逾8%。

英國保險集團Aviva表示將保留中國及新加坡業務，股價急挫4.58%。

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