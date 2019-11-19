紐約期油收挫逾1% 布油下試62美元關
2019年11月19日 03:43
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國際油價周一下挫，紐約期油收報每桶57.05美元，跌0.67美元或1.16%；布蘭特期油收報每桶62.44美元，跌0.86美元或1.36%。
Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示，中美貿易形勢對油價走勢影響較大，而需求增長停滯一直令油價弧壓。
中美經貿高級別磋商雙方牽頭人上周六（16日）再通電話，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽，就首階段貿易協議的各自核心關切，展開建設性的討論，雙方將繼續保持密切交流。不過，中美仍未公布何時何地簽署首階段協議。
外媒周一引述消息指，由於美國總統特朗普不願取消對華關稅，令中方感到困擾。有關消息令市場情緒轉趨審慎。
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