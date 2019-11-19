美股收市：3大指數齊破頂　好友估再升近一成

投資者正評估中美首階段貿易協議的進展，美國股市周一(18日)小幅上漲，三大指數創出收市新高。道指收報28,036點，升31點或0.11% ;標指收報3,122點，升1點或0.05%；納指收報8,549點，升9點或0.11%。

外國傳媒引述內地官員消息指，對中美貿易談判感到悲觀，因美國總統特朗普不願意撤銷關稅。

報道指出，目前中方策略轉至等待特朗普彈劾調查結果及2020年11月美國總統大選，同時首要支持中國經濟。

個股方面，惠普公司(HP)董事局周日(17日)拒絕施樂(Xerox)總值330億美元的收購建議，HP股價收跌0.79%。

福特汽車發布新電動車Mustang Mach-E，股價收市微跌0.11%。

對於後市，美股「大好友」、近年貼市多數正確的瑞信首席美股策略師Jonathan Golub估計，股市2020年將繼續有得升，主因是企業回購力度依然「強勁」，給予標指目標3,425點，較上周五(15日)收市有大約9.8%上升空間。他目前對標指的預測是華爾街之中「最牛」。

他估計，美國企業明年平均每股盈利將增長5.2%，較2019年的1%預期大幅上升，並認為有4大因素能推動股市，包括：銷售將與名義經濟增長相符；企業面對的盈利放緩「逆風」緩和；回購股份力度依然足夠；經濟放緩程度將轉為多重擴張。

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