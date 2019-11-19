平安證券擬終止持牌子公司金融服務業務

集團主要通過其持牌子公司平安證券及豐收證券期貨開展金融服務業務。平安證券是一家根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(證券諮詢)、第6類(企業融資諮詢)和第9類(資產管理)受規管活動的公司。豐收證券期貨是一家根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第2類(期貨交易)受規管活動的公司。

鑑於以上情況，董事會擬向證監會申請終止上述由平安證券進行的4項受規管活動以及由豐收證券期貨進行的兩項受規管活動。公司將於適當時候就此另行發表公告。

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