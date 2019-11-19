【股民熱話】香港局勢不斷趕客　何解港股照升可也？

香港作為一個國際金融市場，政治與社會穩定，人才與資金匯聚，是此地經濟繁榮的重要基石。可因為政府處理問題的政治敏感度嚴重不足，引發社會軒然大波，且往往錯失了解決問題的契機，致使至今情況愈演愈烈，難以收科，變相自毁經濟基石，港股還有前景可言？偏偏至今恒指似乎未受太大影響，周一(18日)市況照升可也，股民都不禁要問，到底係咩一回事？

上周香港亂局升級，可周一港股一度升逾300點，令人費解。原因之一，正正由於巨型新股在招股，集資額逾千億元，多家大行全方位護航，此期間股市有鼓龐大的維穩力量支持。

其次係，香港政治問題困擾下，港企股的打擊尤甚，但中資股和內地資金已主導港股表現，致使近期港股升跌，似未受香港局勢緊張所影響。問題是，隨着內地股市加大對外開放，外資投資中企的渠道增加，港股估值靠中資股估值支撐的日子，仲可以頂到幾耐，就不得而知了。

另一個說法係，香港區議會選舉前社會最壞情況已成過去，故港股有反彈條件云云。但筆者對此解說有保留，畢竟區選是否如期進行，尚存未知數，此前後亦必有爭議，實在難言最壞時刻經已過去。

說到底，如今對港股而言，香港散戶已成極小眾，港企股亦只是閒角，內地資金和中資股才是主導角色。香港股民對認購新股王不太熱情不緊要，皆因在互聯互通機制下不愁北水買家。理論上，港股可以繼續掛「香港」股市的牌頭，走「副A股」的道路；但實際上，繼續由呢個無能政府班子執政，香港社會的緊張局勢只會沒完沒了，就連基本的交通都今日唔知聽日事，更隨時有停市風險的時候，資金隨時有得入冇得出，咁話港股「有錢執」，外資都會卻步，你仲敢賭嗎？

東方產經專欄作者 帥哥

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