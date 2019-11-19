【市前重點睇】美股創新高　油價回軟

●美匯指數跌至97.794，離岸人民幣(CNH)回落至7.0244，港匯企7.828，日圓兌美元漲至108.64，歐元高見1.1074，英鎊升上1.2951。金價高企1,471美元。布油失守63美元，紐油跌穿57美元。道指期貨偏軟。

●報道指在美國總統特朗普拒絕逐步取消關稅後，北京對中美貿易協議的前景感到悲觀。

●美國商務部將華為臨時許可證延長90天，並表示將繼續嚴格監控敏感技術的出口。

●美國聯儲局主席鮑威爾應邀與特朗普和財長姆紐欽面談，討論經濟和貿易等問題。

●美國財政部公布，於9月份，中國所持美國國債規模下降20億美元，至約1.1萬億美元。

●美國聯儲局主席鮑威爾並未向總統特朗普談及自己對聯儲局貨幣政策的預期，強調政策取決於未來數據。

●美國10年期國債孳息率跌1.55點子，至1.8153厘。

●港股ADR指數收報26,557點，跌124點。

●即月恒生指數夜期收報26,594點，跌88點，低水87點，成交18,607張。

●紐約期金收報每安士1,471.9美元，升3.4美元或0.2%。

●紐約期油收報每桶57.05美元，跌0.67美元或1.16%；布蘭特期油收報每桶62.44美元，跌0.86美元或1.36%。

●德國央行預計，第四季經濟很可能陷入增長停滯，表明該國雖然避免了經濟衰退，但近期幾乎無反彈迹象。

●世貿組織：由於貿易緊張局勢加劇和關鍵領域的關稅上調，全球商品貿易本季度可能仍低於趨勢水平。

●中國商務部稱，全年「穩外資」目標能夠實現，外資未現大規模撤離，將拿出更多有針對性的工作舉措，引導外資更多投向中西部地區。

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