【專家點評】短期再減息機會不大　紐元下行壓力減

美國10月消費者物價指數CPI較前月上升0.4%，創7個月最大升幅，而上周五美國10月零售銷售較前月增加0.3%，高過預期，經濟數據表明美國經濟仍然穩健。美國白宮經濟顧問庫德洛及美國商務部長羅斯同樣對中美貿易談判表示樂觀，加上中國解除持續近5年對美國禽肉進口的限制，中美貿易樂觀情緒減弱美元避險需求，美匯指數下跌至97.99。

新西蘭央行於上周三舉行貨幣政策會議後，決定維持利率不變，出乎市場預期沒有減息0.25厘。議息聲明表示自上次於8月減息以來，當前的經濟發展已不需要在目前的刺激貨幣政策上再做調整，而早前減息的效果仍需時才完全見到成效，紐元兌美元大漲至0.6403，為1年來單日最大升幅。

市場關注美國聯儲局於明日(周三)公布的10月議息紀錄，投資者可望從議息紀錄更了解大部分委員們對息率走勢及美國經濟的看法。市場認為從新西蘭央行的聲明中，反映短期內央行再減息的可能性不高，短期有利紐元走勢，或可逐步上試0.650水平。

中信銀行(國際)

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