港股升上26900水平　石藥彈逾3%　地產股做好

港股持續反彈，恒生指數早段跌75點後倒升，曾漲244點，高見26,925點。國企指數升逾70點，主板成交210億港元。

石藥集團反彈逾3%，是表現最佳藍籌；中國生物製藥亦漲逾2%。瑞聲科技連升第4日，再飆逾3%逼近55元；舜宇光學升1.5%。

地產股回升，九龍倉置業及信和置業升2%；領展、新鴻基地產，新世界發展、長實及恒基地產升逾1%。

重磅股合力撐市，騰訊升1.3%報334.4元；滙豐控股、友邦保險及工商銀行升0.9%；建設銀行升0.6%。

【09:20】三桶油拖低大市 騰訊做好

中美貿易談判再起陰霾，港股開市回軟。恒生指數跌9點，報26,671點；國企指數低開25點，報10,531點。

美國媒體報道，中方對中美達成首階段貿易協議感到悲觀，因美國總統特朗普不願意撤銷對華加徵的關稅。

油價回吐，中國海洋石油跌2%，是表現最差藍籌；中國石化及中國石油跌0.7%及0.5%。

友邦保險及騰訊繼續撐市，開市升1.2%及0.9%，合共貢獻恒指57點。醫藥股反彈，石藥集團升近1%；中國生物製藥升0.9%。

其他重磅股窄幅上落，建設銀行升0.3%；滙豐控股及中國移動跌0.3%及0.4%。工商銀行回吐1.2%，拖低恒指12點。

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