A股快報：滬深股市轉升　水泥股漲1%

滬深股市轉勢上升，滬綜指最新升4點或0.1%，報2,913點；深成指升58點或0.6%，至9,774點；創業板指數升17點或1%，報1,699點。

板塊方面，次新股領漲1.8%，水泥股升1.4%，石油股升0.2%；而金融股跌0.1%。

【09:25】A股快報：三大指數個別發展 金融股報跌

傳美國總統特朗普拒絕逐步取消對華關稅，市場觀望中美首階段貿易協議進程；內地股市個別發展，滬綜指低開4點或0.17%，報2,904點；深成指高開5點或0.06%，至9,721點；創業板指數高開3點或0.19%，報1,685點。

板塊方面，金融股跌0.3%，鋼鐵股偏軟；而地產、釀酒、船舶製造及水泥股靠穩，石油股升0.4%。

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