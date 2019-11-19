【即市分析】香港經濟差爆　銀行股能免疫嗎？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易首階段談判有轉趨樂觀迹象，美股反覆向上且港股緊隨其後，惟本地政局動盪，三大國際評級機構早前先後下調香港評級或展望，市場參與者亦開始重估本地經濟增長預測，咁對經濟敏感度甚高的銀行股，現階段是趁低吸納良機，還是最後的逃生門？

首先，本地經濟受內憂外患打擊日子非短，個別行業如零售及旅遊等固然受累，而其他間接受拖累的經濟活動更不計其數，銀行業作為百業之母，盈收自然受到負面影響。

大行花旗近日就指，由於商業活動指標下降，故調低香港第四季本地生產總值(GDP)預測至下滑3%，並預期全年將收縮1.3%。該行又表示，香港第三季GDP按年收縮2.9%，按季則跌3.2%，而政府更將全年GDP增長預測，由8月時的增長0至1%，下調至收縮1.3%，並有機會為09年金融海嘯以來，首次出現年度倒退。

其次，中美貿易戰持續，對環球經濟打擊已無分你我，這從澳紐等地區經濟同樣受影響可見一二。但重點是，美國聯儲局早前暗示，今轉減息周期已接近終點，未來除非出現大幅度惡化，否則短期內不會再減，而近期美國長短期國債孳息均見回升，而兩者暫時未再現倒掛，多少有利銀行業淨利息收入業務前景。

此外，在香港政局不穩下，民眾消費意欲下降，連帶眾多企業融資需求亦見下降，銀行業的企業融資及服務性業務收入前景難樂觀。

個股走勢方面，滙控股價自8月26日低見55.3元後就反覆向上，10月尾高見62.3元，且低位逐步上移，惟動力有限，反正回吐宜守穩57元。中銀香港股價近幾個月主要在25至28.5元水平上落，10日、20日及50日線開始交纏，9日RSI為40，都係乏善足陳，頂多繼續炒上落，跌穿25元嚴格執行止蝕。

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