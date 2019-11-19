美國第三次延長華為禁令寬限期90日

美國商務部周一(18日)宣布，決定就國內企業與中國科技巨企華為交易延長許可90日。外電報道，這是美國政府自今年5月將華為列入管制黑名單以來，第三次宣布延長對華為的禁令寬限期。

事實上，美國鄉村地區很多電訊營運商購買華為設備，而隨着特朗普政府第三次「豁免」華為，意味着該些企業可繼續採購華為公司產品。美國商務部長羅斯在聲明中指出，延長許可容許通訊企業繼續為美國偏遠郊區提供服務，令當地顧客不致活在失聯的黑暗中。

美國商務部今年5月以國家安全為由，把華為列入黑名單，禁止美企向該公司供貨，但先後兩度把禁令暫緩90天，以減低對消費者的影響。有關寬限期至周一屆滿，早前已有外媒指華府有意將期限再度延長。

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