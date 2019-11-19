港股格局：陳炳強指27500點阻力大

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股近日下試26,000點水平出現技術性反彈，但上方阻力在27,500阻力頗大，主要由於該水平為月初下跌裂口所在，加上恒指由上次高位27,800點回落，不少投資者已先行離場，除非中美傳出重大利好消息，否則反彈過後仍有機會再回試26,000點支持。

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