港股格局：陳炳強指27500點阻力大
2019年11月19日 11:00
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股近日下試26,000點水平出現技術性反彈，但上方阻力在27,500阻力頗大，主要由於該水平為月初下跌裂口所在，加上恒指由上次高位27,800點回落，不少投資者已先行離場，除非中美傳出重大利好消息，否則反彈過後仍有機會再回試26,000點支持。
工信部數據顯示，9月和10月期間iPhone在內地的出貨量不俗，但陳認為整體手機出貨量仍然疲弱，行業仍未有見底迹象，基本因素未見有明顯改善，料板塊上升水位不多。例如瑞聲科技(02018)升至現水平已經有一定阻力，有貨在手可繼續持有，至於未有貨的投資者不妨暫作壁上觀。
有傳騰訊控股(00700)籌組財團洽購環球音樂股權，消息刺激股價向上，但對騰訊能否重拾升軌則有保留。他認為該股技術上雖有改善，但近期仍主要在315至335元區間上落，短線須升破橫行區間頂部阻力335元，才有機會挑戰350元左右水平。建議有貨的投資者可繼續坐貨，未有貨則應得股價升破335元阻力再追勢。
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