【即市分析】前景改善　敏華反彈追得過嗎？

為減低貿易戰影響，敏華管理層指出，已將應付美國市場的約六至七成產能由內地轉至越南，明年更會提升至8成至9成，又指搬遷生產線後，訂單情況已回穩，料未來一年北美市場收入增速可高於中國。而早前公布的半年業績亦見改善，純利7.05億元，按年升6.06%。

大行對其前景亦見改觀。花旗指，敏華前景改善，相信其越南新產能在2021財年投產，美國銷售增長會再次加快，加上集團淨負債比率由6個月前的46%降至37%，代表越南廠房投資期過後，有強勁的現金流產生，將其目標價由6.2元升至6.8元，維持「買入」評級。

另里昂則指，敏華上半財年核心盈利表現符合預期，盈利復甦穩健，將目標價由5.6元升至6.3元。

走勢方面，敏華股價自去年中美爆發貿易戰後，股價一直向下尋底，至今年初見2.79元才見底。自9月份配合成交突破橫行區間後，股價一路反覆向上，昨更大升逾8%報價5.68元，多條移動平均線向上揚，MACD牛叉將現，料後市有力再上，短線先睇6元，中線有權上望6.8元，向下跌穿20日線5.3元水平宜先止蝕。

－－－－－－