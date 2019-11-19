新股專輯：傳阿里國際配售超購3至4倍
2019年11月19日 11:18
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(Getty Images圖片)
新股「巨無霸」阿里巴巴(09988)來港作第二上市，上周五(15日)起招股，將於下周二(26日)掛牌。內地傳媒引述消息報道，由於市場反應熱烈，該公司機構認購超額3至4倍，周二(19日)決定提早半日截止國際認購，定價下調至2%折扣。
據悉，部分機構投資者表示，定價和之前按阿里巴巴美國股價折扣約5%有很大區別，按照當前僅有2%折扣而言，實際獲利空間很少，亦無必要從香港資本市場再認購，美股一樣可以買到。
阿里巴巴此次在港第二上市的最後定價最快將於晚上公布。
分析師指出，阿里巴巴在香港掛牌後將能得到南下資金的關注，以其競爭對手騰訊控股(00700)為例，目前南下資金持股約1.8%。而阿里最新季報反映，其營運增長較騰訊更高，增長潛力較大。不過，由於阿里是在港第二上市，而且屬同股不同權股份，其市值計算能否併入美股，以及是否納入港股通方面仍有一些規定須釐清。
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