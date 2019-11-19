新股專輯：傳阿里國際配售超購3至4倍

據悉，部分機構投資者表示，定價和之前按阿里巴巴美國股價折扣約5%有很大區別，按照當前僅有2%折扣而言，實際獲利空間很少，亦無必要從香港資本市場再認購，美股一樣可以買到。

阿里巴巴此次在港第二上市的最後定價最快將於晚上公布。

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