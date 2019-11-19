港元拆息︰1個月期降至2.53厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.91厘，呈三連跌；1星期跌穿3厘，報2.69厘；與樓按相關的1個月降至2.53厘，連跌三日；3個月期跌至2.49厘。

19/11/2019

隔夜 1.91607厘

1星期 2.69214厘

2星期 2.57500厘

1個月 2.53464厘

2個月 2.55625厘

3個月 2.49994厘

6個月 2.38089厘

12個月 2.39179厘

18/11/2019

隔夜 1.96941厘

1星期 3.12821厘

2星期 3.07393厘

1個月 2.68500厘

2個月 2.64881厘

3個月 2.53220厘

6個月 2.40071厘

12個月 2.41036厘

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