港元拆息︰1個月期降至2.53厘

2019年11月19日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.91厘，呈三連跌；1星期跌穿3厘，報2.69厘；與樓按相關的1個月降至2.53厘，連跌三日；3個月期跌至2.49厘。
    19/11/2019
    隔夜 1.91607厘
    1星期 2.69214厘
    2星期 2.57500厘
    1個月 2.53464厘
    2個月 2.55625厘
    3個月 2.49994厘
    6個月 2.38089厘
    12個月 2.39179厘
    18/11/2019
    隔夜 1.96941厘
    1星期 3.12821厘
    2星期 3.07393厘
    1個月 2.68500厘
    2個月 2.64881厘
    3個月 2.53220厘
    6個月 2.40071厘
    12個月 2.41036厘
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