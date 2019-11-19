【專家點評】資金重投環球股市懷抱

環球股市年初至今累升約兩成，有專門調查資金流向的報告卻顯示，期內資金從環球股票基金淨流走2,300億美元。股市升但資金流走，這現象近年僅於12年及16年出現。無獨有偶的是，這兩次均是當資金由流走轉為流入後，環球股市在接着的12個月內，累積再升約兩成。

19年對於股票基金算是嚴峻的1年，是自11年以來，成熟及新興市場股票基金首次均錄得資金流走。截至11月13日，新興市場股票基金年初至今，累計流走190億美元，成熟市場股票基金流出金額甚至達到2,120億美元。如果以地區劃分，歐洲股票基金贖回嚴重，流走1,100億美元，相當於整體資產規模7.8%。

不過，最近情況似乎曙光乍現。中美貿易談判略有轉機，加上美國、中國及歐元區採購經理指數有喘定迹象。最近兩星期，環球股票基金錄得資金由流走轉為流入，11月有機會是18年1月以來，成熟及新興市場股票基金首次同時錄得資金流入的1個月。資金流逆轉，股市最終能否重複12及16年的升勢未知，如果資金重新流入趨勢持續，相信將為環球股市注入額外動力。

最近，新興亞洲股票基金吸資3.5億美元。內地10月經濟數據普遍遜預期，但我們認為部分細節仍呈正面信號。例如房地產新屋動工強勁，相關投資繼續展示抗跌力，製造業投資似乎亦喘定。零售銷售數據弱，部分原因是消費者延遲消費，上周雙十一網購節銷售破紀錄，反映消費力重新釋放。政策料將推動基建投資加快上馬。今年以來，內地月度數據疲弱後，季尾數據傾向強勁，這情況或於今季重複。我們維持預測內地第四季經濟增長6.1%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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