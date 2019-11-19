【瑞通推介】騰訊窩輪牛熊證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：恒指周一(18日)以近全日高位收市，報26,681點，升354點或1.4%，收復50天線。周二(19日)早段持續上升。

恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,000萬元，反映投資者趁大市反彈部署淡倉看跌。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

騰訊控股周一在成交配合下一舉升破10天及20天線，以全日高位330元收市，升3.1%。有傳公司正在洽購環球音樂10%股權，並計劃合組財團進行收購。另股份周一獲錄得3.94億元北水經港股通淨買入。周二早段該股靠穩，高位見336元。輪證資金流方面，周一有超過1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入。

友邦保險是周一另一隻撐市的重磅股，收升近2%於78.5元，盤中高位升穿79元。有券商唱好該股，指集團短期會受香港業務影響，但仍具長期增長結構性因素。該股周二早段微升，高見79.5元，但於80元受阻。周一分別有64萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車周一收報15.44元，升近4.5%收復10天線，是表現最佳藍籌，並延續8月中以來的上升趨勢。有券商發表報告表示，料吉汽今年末季及明年銷售增長可轉為正面，調升其目標價。該股周二早段跌近1%，低位見15.2元，向上阻力留意1個月高位15.78元。周一有逾380萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流入。

據報美國商務部將再度延長對中國科技巨企華為禁令的豁免期6個月，不過舜宇光學科技周一繼續窄幅上落，升不足0.1%收報123.5元。股份經過早前連升和連跌走勢後，近4個交易日沿着20天線橫行，未見明顯方向，周二早段升逾3%，重上127元。周一有64萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有64萬元淨流出。

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