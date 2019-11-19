【午市重點睇】圓匯企108.5　英鎊呈強

●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯報108.5；歐元兌美元報1.107；英鎊高見1.2967。港匯處7.8295。離岸人民幣(CNH)在7.02水平。金價徘徊於1,470美元，布油報62.32美元，紐油受制於57美元。道指期貨升10點。

-MSCI：明年2月季審時，才調整阿里巴巴股份數量。

-新股專輯：傳阿里國際配售超購3至4倍。

-異動股：遭呈請清盤，平安證券集團曾瀉35%。

-異動股：奧克斯發盈喜，股價曾倍升。

-華夏健康產業停牌，涉罷免董事。

-周黑鴨飆逾21%，中途停牌。

●【即市分析】

●港元拆息︰1個月期降至2.53厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0030，較上日上調7點子，呈兩連升。

●人行逆回購1,200億元人民幣。

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