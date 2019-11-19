【午市重點睇】圓匯企108.5 英鎊呈強
2019年11月19日 12:08
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●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯報108.5；歐元兌美元報1.107；英鎊高見1.2967。港匯處7.8295。離岸人民幣(CNH)在7.02水平。金價徘徊於1,470美元，布油報62.32美元，紐油受制於57美元。道指期貨升10點。
●港股直撲二萬七關，恒生指數半日升226點或0.85%，報26,907點。https://bit.ly/37neBO7
-MSCI：明年2月季審時，才調整阿里巴巴股份數量。
-新股專輯：傳阿里國際配售超購3至4倍。
-異動股：遭呈請清盤，平安證券集團曾瀉35%。
-異動股：奧克斯發盈喜，股價曾倍升。
-華夏健康產業停牌，涉罷免董事。
-周黑鴨飆逾21%，中途停牌。
●【即市分析】
-香港經濟差爆，銀行股能免疫嗎？https://bit.ly/37eMTD7
-港股反彈，騰訊博唔博得過？https://bit.ly/37heBir
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.4%至2.2%。https://bit.ly/2Xrnph0
●亞洲股市：日股中段反覆跌近百點。https://bit.ly/2qpAU4U
●港元拆息︰1個月期降至2.53厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0030，較上日上調7點子，呈兩連升。
●人行逆回購1,200億元人民幣。
●中國連續3個月減持美國國債，規模降至1.1萬億美元。https://bit.ly/2CSmlcR
●美國第三次延長華為禁令寬限期90日。https://bit.ly/2r2IB0S
●新iPhone內地銷售報捷，9至10月出貨量升6%。https://bit.ly/2Ku6Tb1
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