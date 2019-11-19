謝瑞麟半年純利大跌93%　港澳地區營業額挫23%

期內，集團香港及澳門地區營業額下跌23.9%，並錄得同店銷售負增長26.4%。中國的營業額下跌8.5%，同店銷售負增長7.5%。

公司指出，2019年對所有企業而言是充滿挑戰的一年，尤其是受到全球及本地負面因素的困擾的香港零售商。持續的中美貿易戰對整體消費意欲產生不利影響，令全球經濟受到打擊。人民幣貶值使中國內地遊客的消費減少，從而影響集團於香港的銷售表現，並降低以港元計算的中國內地業務收入。雖然中美恢復貿易談判，但雙方達到共識的日子遙遙無期，經濟前景仍然黯淡未明。

至於香港，正受6月下旬開始的大規模社會動盪所困擾。遍布多區的示威活動導致本地消費意欲疲弱，為零售商帶來挑戰。訪港旅客(特別是來自中國的遊客)人數大幅下降使情況更為惡劣。在本財政年度的餘下日子內，本地零售業現正面臨的困境很可能會持續甚至惡化。

集團將繼續優化店舖網絡，同時密切留意市場狀況，並實施更多節省成本的措施，包括要求零售店業主減租或豁免租金和降低營業費用，預期這些措施將進一步提高集團現在與未來的成本效益。

－－－－－－