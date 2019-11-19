龔成　大跌市前夕　有迹可尋…

上次講述，每次聽到一些「年輕炒神」出現(如少年樓神、少女股神等)，就令人十分擔心，因為他們的投資經驗只有幾年，由第一天開始便乘着大升浪，未經歷過跌市的可怕。

--大成功--

話說上次正分享本人多年前的某次所謂「一直成功」的經驗，我當時任職外匯孖展經紀，因為當時在6位新人中是唯一成功考到牌的一位，亦是最快找到客戶的一位，同時，在公司培訓期做的模擬買賣，我是新人中最好成績的(比率是買10贏8)。當我開始幫客做買賣時，我經歷了好好的一課。

我第一筆交易選擇做日圓，當時我沽空了日圓(即看跌日圓)，在那價位干預是必然的事，所以每次沽空日圓(在那段時期)，可說是穩賺的。

就在我正式做交易，以為必勝時，偏偏就是這一次日本央行沒有干預，市場大為驚訝，因而價位大幅偏離，日圓大幅升值，我就在第一筆交易中(客及自己)，在一星期時間內（好似還更短），兩個倉同時斬倉！輸了七、八成，而這客最後亦取消了戶口...。

--未經歷過大跌市的人未算畢業--

凡只經歷牛市而成功的炒神，面對大跌市時會變得很不知所措，過往愈成功，愈被稱神，就愈危險，因為周期仍未完成，他們將要經歷下跌周期是遲早的事，即是說，他們未經歷過地獄有多可怕。

當跌市開始時，會以為低吸的時機，因為之前都是用這方法賺錢的。

更可怕的是，不少人會在這時用盡方法去借錢、按資產、賣資產，只求翻身(其實這刻最應該做的是先離開市場)。接下來，他會發現自己再一次犯錯，因跌市可以是很漫長的。最後，他會與絕大部分投資者擁有相同的情緒，這亦是大跌市(如股市的熊三)最可怕的典型情緒--絕望。

所以，我對少年炒神的一類較新的投資者，都會有點擔心，始終未經歷完周期，難以掌握逆市中的心理與技巧，即是大考都未考，怎算畢業呢？

另外，當市場(如股市、樓市等)進入大升期的最後階段，就會出現很多各方炒神，這往往是大跌市前的信號，亦是遠離市場的時候。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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