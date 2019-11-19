修例風波：星工貿部長警告香港局勢已達臨界點

外電報道，新加坡貿易和工業部長陳振聲表示，香港社會衝突持續升級，已將香港局勢推向「臨界點」。他警告，如果政府掉以輕心，在香港發生的事也很容易在新加坡上演。

陳振聲說，新加坡應從香港發生的事件中吸取教訓，特別是「新加坡與世界的聯繫從來不是與生俱來的」。

他表示，除非能恢復平靜，重啟對話和採取建設性行動，否則香港的未來和現有施政

模式能否維繫都是疑問。

陳認為，領導人需將人民和國家利益放在首位，政府的長期政策是否成功，不能按短期角度考慮，不能過於關注眼前和內部議題。他還指出，城市、國家要在世界舞台立足，必須努力脫穎而出，並確保獨特性，同時呼籲暴力不是解決問題的方法。

新加坡總理李顯龍去年改組內閣，擢升多名較年輕的部長，市場傳出總理接班人的三大熱門人選，陳振聲是其中之一。

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