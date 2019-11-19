華夏健康產業下午復牌

於要求通知內，要求人聲稱共持有5.95億股公司繳足股本，佔附有權利於公司股東大會上投票的公司於要求通知送達日期的繳足股本約10.01%。

董事會現正就應採取之適當行動尋求意見；待取得有關要求通知的必要意見後，將處理要求通知所載事項，並於適當情況下將一份載有要求通知召開股東特別大會詳情的通函，連同股東特別大會通告及委任代表表格適時寄發予公司股東。

另外，董事會公布，李武好已因其他個人事務辭任執行董事，自本年11月18日起生效。

公司已向聯交所申請於今日(19日)下午1時正起恢復買賣。

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