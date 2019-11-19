華夏健康產業下午復牌
2019年11月19日 12:29
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華夏健康產業(01143)公布，董事會收到一份由要求人蔡瑾(聲稱為公司股東)的書面要求，要求召開股東特別大會，考慮並酌情通過下列普通決議案：(1)動議罷免李智華為執行董事之職務，自股東特別大會日期起生效；及(2)動議罷免梁博文為獨立非執行董事之職務及擔任任何董事會委員會之任何職位，自股東特別大會日期起生效。要求人並無於要求通知內交待建議罷免上述董事之理由。
於要求通知內，要求人聲稱共持有5.95億股公司繳足股本，佔附有權利於公司股東大會上投票的公司於要求通知送達日期的繳足股本約10.01%。
董事會現正就應採取之適當行動尋求意見；待取得有關要求通知的必要意見後，將處理要求通知所載事項，並於適當情況下將一份載有要求通知召開股東特別大會詳情的通函，連同股東特別大會通告及委任代表表格適時寄發予公司股東。
另外，董事會公布，李武好已因其他個人事務辭任執行董事，自本年11月18日起生效。
公司已向聯交所申請於今日(19日)下午1時正起恢復買賣。
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