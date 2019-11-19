【專家點評】碧桂園服務候低吸納

美國公布10月零售數據勝預期，按月反彈0.3%。多間零售企業將在周內公布季績，如家德寶(Home Depot)、Target、Macy's。上周沃爾瑪已公布優異季績，主要是受惠於網上銷售增長強勁。美國消費旺季臨近，未來預計在股市和企業優異業績帶動下，零售業料見暢旺。

美國官員紛紛發表中美貿談接近達成協議言論，但仍未有日子和地點公布。美股創新高，道指見28,000點水平。周四，聯儲局公布10月議息會議紀錄。市場將留意關注未來息口走勢。

阿里來港公開招股，很多投資者擔心美股高位徘徊，未來若有甚麼風吹草動，也會影響在當地上市的阿里。但投資總涉及風險，加上年底前美國經濟和股市仍樂觀向好，建議可現金認購，可作投機部署。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有碧桂園服務及碧桂園)

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