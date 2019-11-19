【專家點評】碧桂園服務候低吸納
2019年11月19日 13:02
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美國公布10月零售數據勝預期，按月反彈0.3%。多間零售企業將在周內公布季績，如家德寶(Home Depot)、Target、Macy's。上周沃爾瑪已公布優異季績，主要是受惠於網上銷售增長強勁。美國消費旺季臨近，未來預計在股市和企業優異業績帶動下，零售業料見暢旺。
美國官員紛紛發表中美貿談接近達成協議言論，但仍未有日子和地點公布。美股創新高，道指見28,000點水平。周四，聯儲局公布10月議息會議紀錄。市場將留意關注未來息口走勢。
港股月內由高位跌逾千點，昨見反彈，重返50天線。美國貿談政治式吹暖風和巨無霸電商阿里巴巴(09988)上市在即，有機會推動股市做好，目標區域250天線。人民銀行進行1,800億元人民幣7天期逆回購，下調中標利率5個基點至2.5%，為4年來首次下調。內銀、內房和物管板塊再見上升動力。
阿里來港公開招股，很多投資者擔心美股高位徘徊，未來若有甚麼風吹草動，也會影響在當地上市的阿里。但投資總涉及風險，加上年底前美國經濟和股市仍樂觀向好，建議可現金認購，可作投機部署。
碧桂園服務(06098)上半年業績優異，營收及淨利潤皆見升逾7成。股東應佔溢利已達8.16億元人民幣，全年業績有期待。集團合同管理總面積約為5.84億平方米，隨着碧桂園(02007)土儲增加，有利物管業務表現。建議候低吸納，目標價32元，跌穿25元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有碧桂園服務及碧桂園)
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