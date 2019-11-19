【高盛推介】騰訊升上1個月高位 可吼高槓桿牛證
2019年11月19日 13:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周公布業績後一度回落至320港元之下，其後重拾升勢，股價周二(19日)早段是連續第3日上升，升至1個月高位335.2元。
騰訊近日上升，資金留意其淡倉，以過去5個交易日計，其認沽證共有約800萬元流入，是同期三大資金流入的個股相關資產，其認購證同期則有約800萬元流走。
牛熊證方面，同一時段有約2,200萬元流入騰訊熊證，是最多資金流入的個股牛熊證，其牛證則有約500萬元流入。
投資者現時如欲部署騰訊認沽證，可考慮以行使價300至335元、兩個月期以上作為篩選條件，屬於合適市況的中期輕微價外證，當中可留意槓桿最高的騰訊沽證(26900)，行使價319.8元，2020年2月25日到期，實際槓桿11倍。
另外，現時成交最活躍的5隻騰訊認沽證中3隻都是行使價304元附近，明年4月到期，投資者如欲留意這條款，可留意當中槓桿最高的沽證(12848)，行使價304.68元，2020年4月17日到期，實際槓桿9倍。
相反，投資者如看好騰訊並希望以牛證作部署，可留意騰訊牛證(69587)，，收回價328.18元，行使價325.68元，換股比率100，槓桿比率29.9倍，市場上最高槓桿的騰訊牛證之一。
認購證方面，則可考慮以行使價335至365元、兩個月期以上作為篩選條件，再以槓桿排序，撇除高街貨產品之後，騰訊購證(22853)是當中槓桿最高的選擇，行使價358.2元，2020年1月24日到期，實際槓桿16.8倍，行使價335至365元之間、2個月期以上、街貨低於40%產品中槓桿最高。
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