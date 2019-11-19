樓價UPDATES：將軍澳業主劈價200萬出貨

二手業主繼續劈價，其中將軍澳領都三房一套單位，減價逾200萬港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山聚賢居1座低層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，望樓景，以每月2.6萬元租出，實用呎租59元。

●灣仔聯利大廈高層B室，實用面積約324方呎，原則一房間隔，後改為兩房間隔，望樓景，以643萬元成交，實用呎價約19,846元。原業主在2014年5月以約388萬元買入，持貨約5年轉手帳面獲利約255萬元，賺價約66%。

●北角城市花園3座中層B室，實用面積794方呎，套三房間隔，座向南面享樓景，室內裝修企理。單位於10月底放盤，原叫價1,330萬元，減價60萬元，以1,270萬元獲買家承接，實用呎價15,995元，低市價5%。

●小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積323方呎，一房間隔，望內園及少海景，獲租客以1.75萬元承租，實用呎租約54.2元。

●筲箕灣i-UniQ譽．東中層D室，實用面積455方呎，兩房間隔，原業主放盤一個月，即以903萬元易手，實用呎價19,846元。原業主於2011年以814.8萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利88.2萬元，單位升值11%。

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九龍區

●將軍澳領都1座右翼中低層B室，實用面積約805方呎，三房一套連工人套房間隔，望海景，於去年6月叫價1,250萬元放售，經議價後，減價212.48萬或約17%，終以1,037.52萬元交吉沽出，實用呎價約12,888元。原業主約於2012年8月以約600萬元購入，持貨約7年轉手帳面獲利約437.52萬元，物業升值約73%。

●將軍澳緻藍天3座右翼中層D室，實用面積781方呎，三房一套間隔，享園景，以1,075萬元成交，實用呎價13,764元。原業主於2015年5月以702萬元購入，持貨4年帳面獲利373萬元離場，單位期內升值53%。

●長沙灣西九四小龍於本月暫錄12宗成交，其中碧海藍天2座高層F室，實用面積499方呎，原則兩房間隔，獲新買家以880萬元承接，實用呎價17,635元。原業主於2007年5月以331.7萬元入市，持貨逾12年，帳面獲利548.3萬元離場，期內升值逾1.6倍。

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新界區

●元朗PARK YOHO Genova第15A座中層D室，實用面積572方呎，兩房半間隔，獲租客以1.45萬元租入，實用呎租約25.3元。

●元朗YOHO Town第6座中層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，享山景，原先開價650萬元，經議價後，減價15萬元或約2.3%，終以635萬元成交，實用呎價約15,047元。原業主於2009年7月以215萬元購入，持貨10年帳面獲利約420萬元，物業升值近2倍。

●元朗偉發大廈高層C室，實用面積464方呎，兩房間隔，叫價650萬元，議價至545萬元沽出，實用呎價11,746元。原業主早於1989年6月以49.82萬元一手買入，持貨約30年才沽出單位，帳面大幅獲利約495.18萬元，單位期內升值10倍。

●粉嶺牽晴間於11月暫錄約3宗成交，其中5座中層A室，實用面積384方呎，兩房間隔，議價後以540萬元獲承接，實用呎價14,063元。原業主於2007年以123萬元購入，持貨12年沽出帳面獲利417萬元離場，單位升值約3.4倍。

●火炭居屋穗禾苑豐逸閣中層12室，實用面積457方呎，兩房間隔，向北面享山景，放盤兩個半月，原叫價510萬元，累減80萬元或逾15%，獲外區用家以430萬元承接，實用呎價9,409元，原業主於2016年購入上址，當時作價318萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利112萬元，單位期內升值35%。

●大圍居屋雲疊花園2座高層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價680萬元易手，實用呎價14,108元，原業主則於2010年以195萬元購入。

●屯門海典軒2座低層A室，實用面積638方呎，套三房間隔，月租叫價1.7萬元，議價後減價1,000元，以1.6萬元租出，實用呎租約25.1元，新租客為區內家庭客，見業主肯減價，快速決定租入單位。業主於2018年7月以790萬元買入價計，租金回報約2.4厘。

●新屯門中心3座低層D室，實用面積501方呎，兩房兩廳，累減500元，區內租客決定以1.2萬元租入，實用呎租24元。如以同類型單位銀行估價約503萬作參考，單位租金回報率2.9厘。

●荃灣愉景新城1座低層C室，實用面積474方呎，兩房間隔，享內園景，叫價740萬元，放盤約3個月，業主見社會局勢差，遂擴大議價空間，最終累減80萬元或11%，以660萬元沽出單位，實用呎價13,924元，早前屋苑成交價量齊升，做價超過700萬元，是次成交低於700萬元，屬平價，新買家為上車客。

●青衣本月錄得30宗成交，上半月成交佔26宗，下半月成交明顯放慢。近日青怡花園6座高層H室，實用面積547方呎，套三房間隔，剛以755萬元沽出，實用呎價13,803元，原業主於2008年12月以190萬元買入，帳面獲利約565萬元，單位11年升值約3倍。

●東涌東環3B座低層8室，實用面積約379方呎，一房連開放式廚房設計，望園景，以545萬元獲買家購入自住，實用呎價約14,380元。原業主於2015年2月以約412萬元購入，持貨4年帳面獲利約133萬元，賺價約32%。屋苑本月暫錄約7宗二手成交個案，平均實用呎價約13,235元。

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