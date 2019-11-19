【大行報告】摩通料中移明年減價促銷5G手機
2019年11月19日 14:29
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(中新社圖片)
摩根大通發表報告綜合近期中移(00941)在全球合作夥伴大會上公布，計劃明年爭取5G上客量7,000萬戶，明年自身料可銷售1億部5G手機設備，估計明年第四季每部手機售價將降至1,000至1,500元人民幣(下同)。
該行表示，中移冀明年新增7,000萬戶5G用戶，相當其用戶基礎的7.4%，但仍未確定其對5G用戶的具體定義(可以按使用5G服務、5G計劃或使用5G手機)，相關應用率較4G早期為少(中移首推4G服務一年4G應用率逾10%)。
摩通預期，中移明年內地銷售逾1.5億部5G手機，至明年中5G手機設備售價會降至約2,000元，至明年第四季再降至1,500元。為鼓勵銷售，該公司或提供折扣優惠。
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