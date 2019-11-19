特朗普晤鮑威爾30分鐘　「抗議」美息過高

外國傳媒報道，美國總統特朗普稱，周一(18日)與聯儲局主席鮑威爾會晤時，曾就美國利率提出過「抗議」，認為相對於其他已發展國家，美國利率太高。

鮑威爾周一應邀與特朗普及財長姆紐欽在白宮會面，並討論了經濟問題，這是在特朗普對聯儲局喋喋不休的批評下，雙方今年第二次「面對面」會談。據消息人士透露，會面持續了30分鐘左右。

聯儲局在鮑威爾結束於白宮進行的會晤後發表聲明，指他的表態「與他上周在國會聽證會上的講話一致」，並補充鮑威爾是應總統邀請赴會。

特朗普隨後稱，他們舉行了「非常友好的會晤」，並討論了一系列問題，包括「利率、負利率、低通脹、寬鬆、美元升值及其對製造業的影響，與中國、歐盟及其他國家的貿易等。」

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