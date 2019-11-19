大摩淡友也「跪低」！轉軚看好美股再升

外國傳媒報道，近年測市奇準，惟今年以來一直看淡美股的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson最新終於轉軚「看好」！他曾準確預測2018年美股的兩次大跌市，2017年更是唯一一位估中標指升上2,700點的華爾街分析員。

他在最新的報告上調標指今年底目標，最理想是升穿3,250點，較周一(18日)收報3,122點仍有大約4%上升空間。他之前的目標一直在2,700至2,750點間，並指美股在2018年1月後已陷入「滾動型熊市」，即股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」。

那麼，是甚麼改變他的立場呢？他周一表示，由於聯儲局的迅速放水行動，以及貿易緊張局勢有改善，令他認為明年美國將避免衰退。

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