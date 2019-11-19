【專家點評】慎防美股高處不勝寒

受到中美貿易談判有望取得突破及美國衰退風險降低影響，令市場對美股後市的走勢重拾信心，因此標指期貨可以再創歷史新高，上周除了在歷史高位附近高收外，同時更已是連升6周。所以本周初歐洲市早段標指期貨繼續呈現破頂走高，並且一度高見3,127.75水平的強勁走勢並不叫人感到意外，只是其走勢之強，的確難免動搖了不少淡友本來十分堅定的信心。

不過，標指期貨在連升6周後，經已令到其技術走勢呈現超買情況，至於RSI及CCI等技術指標，更早已呈現背馳不利信號，加上目前所做的高位，亦已逼近過去10年來這個超級大升浪的長期上升通道頂部，所以若以技術走勢角度看，標指期貨稍後進一步大升的空間其實並不多。

因此筆者相信，稍後即使中美兩國可以順利達成首階段的貿易協議，但市場較大機會在此好消息出現後或趁機獲利回吐，使到標指期貨在一片看好聲中出現一個較具規模的技術性調整浪；倘若中美意外地未能達成任何協議，料標指期貨所出現的調整浪更會是既深且急，迅速下跌至10周平均線支持附近(3,028點)，甚至失守3,000點重要心理關口實在不足為奇。

若真的如上述所指進一步破關而下，屆時料使目前不少好友的樂觀情緒遭受嚴峻考驗，以及令市場避險情緒上升，結果或加速美股跌勢，並小心在骨牌效應下，美股或會出現一個小規模股災。若由此角度來看，目前有實力的淡友，看來暫時沒有需要過度灰心，有膽識者更可以伺機加碼建立淡倉。

短線而言，一旦標指期貨跌穿近期一直獲得強勁承接力的10天線支持(3,094點)及順利低收，將會是一個對美股走勢非常明顯的看淡信號，若在高位已建立淡倉的投機者，這時更加要採取順勢加碼的進取策略。

資深市場人士 鑫濤

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