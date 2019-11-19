【市後重點睇】人民幣守7.02水平 道期穩升
2019年11月19日 16:12
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(中新社圖片)
●美匯指數報97.8；圓匯處108.6；歐元兌美元報1.106；英鎊企1.2955。港匯處7.8276。離岸人民幣(CNH)守7.02水平。金價反覆徘徊於1,470美元，布油報62.26美元，紐油報56.78美元。道指期貨升37點。
●港股連升3日，並重上27,000點關，恒生指數全日升412點或1.5%，報27,093點。https://bit.ly/37neBO7
-中國旺旺半年多賺18%，午後曾漲5%。
-謝瑞麟半年純利大跌93%，港澳地區營業額挫23%。
-興勝創建半年少賺55%，中期息2.5仙。
-新股專輯：傳阿里國際配售超購3至4倍。
●【專家點評】
-慎防美股高處不勝寒。https://bit.ly/2Kxmp5Q
-中海物業穩打穩紮。https://bit.ly/32XPOMX
-碧桂園服務候低吸納。https://bit.ly/2QxVxXa
-資金重投環球股市懷抱。https://bit.ly/2rXsB0F
●【大行報告】
-瑞信調升丘鈦科技目標價。https://bit.ly/37eOUip
-摩通料中移明年減價促銷5G手機。https://bit.ly/2Xt01jo
●A股快報：滬綜指收漲0.8%，連升兩日。
●【股匯攻略】虛擬貨幣走勢反覆偏軟。
●修例風波：星工貿部長警告香港局勢已達臨界點。
●全球經貿戰
-中美何時簽協議？或許聖誕前。https://bit.ly/331pT7c
-美前經濟顧問警告12月15日是「死線」。https://bit.ly/35lmYrD
●亞洲股市：日股收跌124點，澳股升0.6%。
●中國連續3個月減持美國國債，規模降至1.1萬億美元。
●中原：上半月僅77宗舖位租務，按年跌六成。
●樓價UPDATES：將軍澳業主劈價200萬出貨。
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