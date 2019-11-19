歐股開市上揚　寶盛集團升近3%

儘管中美貿易談判存在不確定性和悲觀情緒，但歐洲股市周二高開，當中英國富時100指數報7,326點，升18點或0.26%；德國DAX指數報13,244點，升37點或0.29%；法國CAC指數報5,939點，升9點或0.16%。

歐盟10月的新車銷量按年增長8.7%，是自2009年以來的單月最高增幅，當中德國的銷量增長了13%，法國的銷量增長了8.7%。受消息帶動，歐洲車企股價向好，戴姆勒升0.22%；寶馬汽車升0.78%；快意佳士拿升0.38%。

瑞士私人銀行(寶盛集團)Julius Baer表示今年前10個月內管理資增長了約10%，該行預計其2019年業績將受到其意大利子公司Kairos商譽減損的影響，導致約9,900萬瑞士法郎的非現金費用。該行股價升2.96%。

英國廉價航空公司EasyJet表示，2019財年的稅前利潤按年下降了3.4%至4.3億英鎊，股價升0.55%。

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