中原：上半月僅77宗舖位租務　按年跌六成

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，該行數據顯示，11月截至15日共錄得77宗商舖租賃成交個案，對比10月同期的99宗，下跌約22%，按年跌幅更達約六成，而與上月下半個月所錄得的116宗相比，跌幅約33%。

黃氏續稱，舖位租務成交宗數自7月份起持續減少，10月份首半個月跌至約99宗水平後，今個月首半個月亦見再進一步下降，更為今年第二次首15日租務成交低於100宗水平。至於成交金額方面，11月暫錄得約805萬元，對比上月及2018年同期分別減少約33%及66%。

劃分地區觀察，他指出，各個示威重災區於11月上半月僅錄得零星舖位租務成交，翻查去年11月資料，傳統消費旺區如旺角、尖沙咀及元朗都有近20宗成交，而三區本月數字對比去年同期跌幅均超過一半，以元朗減幅最大，11月半月錄得約5宗個案，按年減少逾七成。

黃氏指出，本港社會紛爭接近半年，短期內仍未見解決跡象，旅客對香港望而止步，個別地區更提高旅遊警示，加上受示威活動影響，不少商戶多日都要提早關門或全日休業，對生意造成打擊，社會充滿不穩定性，令商戶對租舖持審慎態度。

他又稱，即使接近年底聖誕及新年傳統消費旺季，舖位租務市場暫見疲弱。除非社會運動漸見平息，否則相信聖誕及新年檔期舖位租務市場都會見淡靜，預料要到明年3月才有機會逐步復甦。

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