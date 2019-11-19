約翰遜向郝爾彬下戰書 鎊匯或跌至1.1

英國大選進入倒數階段，首相約翰遜向反對黨工黨黨魁郝爾彬下戰書，希望他能回答一些「迴避了」的問題，分析認為大選結果對英鎊前路難以預測。

約翰遜和郝爾彬將參加一場電視辯論，就在辯論開始前幾個小時，約翰遜寫信給郝爾彬，就他的脫歐政策提出了一系列問題。

約翰遜寫道，「公眾有權知道兩位首相候選人在國家面臨的重大問題上的立場。到目前為止，在這次競選中，你迴避了這些問題。」這些問題具體包括歐還是脫歐、人口自由流動、市場准入等方面。

約翰遜還在信中強調，只有保守黨才能完成脫歐，這樣英國才能繼續前進。

目前民意調查顯示現在保守黨佔據多數黨地位，滙豐的外匯策略全球主管David Bloom表示，選舉結果將決定英鎊的未來。

他認為，若選舉結果為達成脫歐協議鋪平道路，英鎊在明年年底前升至1.45美元，或者無協議脫歐可能推動英鎊跌至1.10美元。

Bloom指出，如果出現懸浮議會，即首相約翰遜領導的保守黨，或反對黨工黨都沒有獲得多數席位，這對英鎊而言將是最糟糕的情況。

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