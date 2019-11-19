YAHOO、LINE世紀合併　仍難挑戰中美巨頭？

在日本運營網路服務「YAHOO」的Z HOLDINGS(ZHD)和社交通訊軟件LINE宣布達成基本合併協議，打造日本最大的互聯網企業。日媒分析指，該合併後的巨企是期望突破美國GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)及中國BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)在亞洲區的壟斷地位。由於兩家公司較遲起步，此次合併雖能在日本國內取得競爭優勢，但在區內以至全球，則暫時只能踏出挑戰的第一步。

ZHD社長川邊健太郎在合併發布會中亦不諱言，希望從東亞打造僅次於中美的第三勢力。

目前ZHD及LINE的總市值，合計達到3.2萬億日圓，規模稍為接近中國內地的網購二哥京東集團(5.3萬億日圓)，但要撼動市值超過50萬億日圓的阿里巴巴，形成第三勢力，則似乎仍欠實力。

LINE社長出澤剛亦承認，雖然希望實現提供多元服務的超級應用戰略，但與全球強大企業的競爭在日本國內已非常激烈。不過，此次合併就算未能在全球與一眾中美科技巨企分庭抗禮，但仍足夠在日本本土稱霸。

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