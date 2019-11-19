WeWork雪上加霜　紐約檢察機關調查創始人

共享辦公室初創企業WeWork在未能成功上市後，負面消息可謂浪接浪，就算日本軟銀集團向WeWork注入巨額資金，亦未必能打救。外國媒體報道，紐約州總檢察長(NYAG)正對該初創企業發起調查，關注問題之一是WeWork的創始人諾依曼(Adam Neumann)是否假公濟私，為自己謀利。

據報，諾依曼曾買下房產然後再租給WeWork、抵押持有的公司股份，甚至在公司更名為We Company之後向，就「We」一詞向公司索取近600萬美元的商標使用費。

WeWork在早前計劃上市，但在投資者不斷對公司的虧損、業務模式和管理提出質疑後，上市計劃不得不暫停。諾依曼也辭去公司職務，且同意拿現金退還「We」的商標使用費。

估值曾高達470億美元的共享辦公室獨角獸企業，在這幾個月估值大幅縮水，大跌到現在僅剩78億美元。缺乏資金一度瀕臨破產，讓最大股東軟銀不得不投入超過100億美元出手相救，並正式接管WeWork。

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