全球最強大戶：明年經濟續弱　未來十年難有大茶飯

全球最大投資管理公司之一領航表示，受中美貿易緊張局勢及政局持續不明朗影響，2020年全球經濟增長料進一步放緩。考慮到政治風險、經濟增長持續受到威脅，以及資產價格較高，投資者應預期短期內全球經濟增長下滑及金融市場出現周期性波動。

領航亞太區首席經濟學家王黔表示，在接下來的十年內，低回報率的情況可能會持續。該公司對全球股市的短期前景仍持審慎態度，股市和其他高風險資產陷入低迷的可能性仍然甚高，並明顯高於「正常」市場環境下的水平。

中美之間尤其緊張的貿易局勢，使全球工業周期惡化，繼而導致已在一年前預見的全球經濟增長持續放緩在2019年加劇。在環球市場，政治局勢和貨幣政策存在不確定性，對生產和投資均產生影響。

王黔續說，全球貿易相對於國內生產總值(GDP)不斷收縮，加上不確定性持續，使投資受到限制，同時阻礙促進生產力增長的技術和意念傳播，導致經濟增長減弱，故預計2020年大部分時間經濟增長將處於低迷狀態。

美國經濟增速料在2020年降至1%左右，雖然可能避過衰退，但仍低於2%的正常趨勢增速。中國經濟增長於2020年可能放緩至5.8%，低於6%目標。受貿易環境及英國脫歐拖累，2020年歐元區經濟增長可能會保持在1%左右的疲軟狀態。假設英國能達成合適的脫歐協議，英國明年經濟增長為1.2%。由於全球貿易增速放緩，亞洲新興市場衰退程度將較拉美和歐洲部分地區更嚴重。

王黔又指，一旦央行恢復貨幣政策正常化，未來數年的經濟前景相信可適當改善。然而，投資回報率可能會遠低於過去數十年和2008年金融危機爆發後數年的水平。由於對全球經濟增長放緩和通脹低迷的預期，與歷史水平相比，資產回報料會在更長時間內保持於較低水平。

對於美元投資者來說，全球固定收益的年化回報率可能在1.5至2.5%之間，略低於去年預計的2.5至3.5%區間。對於美元投資者來說，預期未來10年全球股市每年回報率約5至7%，略高於去年預測，因估值較合理。不過，中國和日本股票市場則屬例外，因2019年市場已見上漲，故略為調低其前景預測。

王黔建議投資者在充滿不確定性的新時代，必須專注可控制的部分。經濟衰退可能性增加，凸顯了多元化投資的重要性。同時，在低回報率的時代，投資者降低投資成本尤其重要。為了確保投資者穩步實現投資目標，他們可能需要考慮增加投資額。另一方面，投資者必須抗拒追逐低質量股票或債券回報的誘惑，尤其是在風險上升的時候。

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