【深度解構】中美「資本戰」恐一觸即發？

美國聯儲局由今年7月起連續減息3次，而美國財政部周一(18日)公布，中國自7月起，連續3個月減持美債，使總額降至1.1萬億美元，為2017年5月以來最低。早在數據公布前，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)在上周五(15日)警告，中美衝突可能會擴大至貿易和科技之外，並有機會爆發「資本戰」。時間如此巧合令人擔心中美會否爆發更嚴重衝突，投資者切勿只持有單一貨幣！

【中國再減持美債】

美國財政部公布周一(18日)公布最新統計，今年9月中國再度減持11億元美債，為連續3個月減少，總額降至1.102萬億美元，創2017年5月以來最低。

總結今年以來，中國在1月、2月、6月，分別增持美債31億美元、42億美元、23億美元；在3月、4月、5月、7月、8月、9月，分別減持美債104億美元、75億美元、28億美元、22億美元、68億美元、11億美元。

換言之，中國今年首9個月累積減持美債212億美元。

【須了解何謂「經常帳盈餘」】

事實上，在去年中美貿易戰開打之初，有不少分析警告，中國可大幅拋售美債來報復，務求一夜間擾亂美國利率秩序，視之為「金融核武」。不過，由於一舉拋售是玉石俱焚的行為，未到萬不得已的時刻，也不會這樣做。再者，貿易戰令美元淨流入中國驟減，即所謂經常帳(可簡單理解為資金流入與流出的淨額)盈餘急降，令大幅減持美元資產顯得投鼠忌器。

由於中國每年在貨物貿易上享有巨額順差，使經常帳長期有盈餘，更於2007年達到頂峰，曾佔國內生產總值(GDP)近一成，令中國有多餘資金購買美債，同時有利美國以發行債務來催谷經濟，一直是互惠互利的舉措。惟美國總統特朗普上台後，一意孤行破壞和諧，使中國透過貨物賺取的貿易順差大減，經常帳盈餘佔GDP比例於去年萎縮到0.4%左右。簡而言之，就是能購買美債的多餘資金驟減，若出現赤字，隱憂就更大，因這反映美元淨流出。

在貿易順差減少下，若中國要保住經常帳盈餘，就要實現外匯收入來源多元化。以日本經驗，旅遊、知識產權收費，以及國際投資回報，是經常帳盈餘的三大支柱。

惟相比之下，中國旅遊卻出現相當大的赤字，因民眾喜歡境外消費，遠較外國人入境花費更多；中國雖然擁有大量國際投資，但回報卻是負數；知識產權收費就更不堪，有調查指，屬於科技核心的全球首15位半導體企業當中，沒有一家來自中國。

換言之，中國除了開放市場外，短期內實難找到增加外匯收入的方法。

【美謀發動資本戰】

由於中國經常帳盈餘減少，即外匯淨流入下降，既然是弱點，美國當然不會留情，已不斷傳出謀求發動資本戰！據悉，美國政府公務員退休基金董事會上周表示，將允許旗下退休金基金，投資包括中國公司在內的國際指數。

惟此舉遭到「鷹派」國會議員譴責，認為是等同將美國軍人與公務員的儲蓄轉移給中國政府，正倡議立法堵截美國資金買中國金融資產。

【達利奧說了甚麼？】

就此，「鱷王」達利奧表示，中美貿易戰除了包括科技、地緣政治等競爭外，已衍生資本戰，如何應對將會決定美國的未來。他警告，中美資本戰現象愈來愈明顯，因美國國會正不斷向美國大型退休基金與投資基金施壓，限制基金投資中國公司。他期望雙方能「雙贏」，而非因資本戰導致「雙輸」。

【中國亦已防備】

與此同時，中國企業也避免大額押注美國。有調查指，有66%中國企業領袖視中國境內為最有吸引力的上市地點，僅18.7%首選美國，即使香港局勢動盪，在港上市的意願也比美國高。有71%透露，會積極考慮透過併購實現增長，先進技術將是最重要因素，擴張重心亦由美國轉至東南亞、歐洲、非洲。

【特朗普會晤鮑威爾「耐人尋味」】

就在此關鍵時刻，特朗普周一(18日)與聯儲局主席鮑威爾會晤，並就美國利率提出「抗議」，認為相對於其他已發展國家，美國利率太高。據悉會面持續了30分鐘左右。

有市場人士揣測，兩人會面不只是「利率」問題，因為這早已是市場所知，反而可能涉及貿易戰、美債等其他重大事宜，令會面顯得更耐人尋味。

歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff早前警告：「為何聯儲局要重啟量化寬鬆(QE)，就是因為美國政府出售的國債得不到足夠的私人需求支持。」

註：他所說的QE，是聯儲局已宣布，由今年10月15日起至明年第2季，每月購買600億美元短債。Schiff視為QE，當局則否認。

【投資者能做甚麼？】

面對世界變局，即使持有現金，也需要多元化，切勿單一，以免因某類幣值的突然大跌，而蒙受巨大損失。

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