美股似聚頂　未來數日必須守住呢個位

外國傳媒報道，美股著名分析員，2016年底準確預測美股只會稍稍整理，之後就會再次破頂的SPYETF網站創辦人Simon Maierhofer預期，美股似有「聚頂」迹象，因標指雖然在過去8個交易日，有4日屢創新高，但同時有6日是下跌股份高於上升股份，即出現「乾升」格局。

再者，當標指創下新高時，在紐交所買賣的整體股份中，少於50%上升，反映升市僅靠大型股支撐。根據往績，上述情況在過去也出現過。例如2018年9月20日那次創新高，4日當中有2日出現「乾升」；2018年1月26日那次，9日當中有4日出現「乾升」。結果在當年2月及10月美股皆大冧。

不過，2017年11月8日那次，8日當中有4日出現「乾升」；2017年8月7日那次，也是8日當中有4日出現「乾升」，惟股市及後僅牛皮，沒有大跌。

因此，若單計上述往績，今次出現「乾升」後，股市牛皮向上或大跌的機會皆是50%。

不過，若加上其他信號，答案或許更明顯。首先是量度紐交所上升與下跌股份數目差距的累積升跌線(cumulative advance-decline line)。該線近期是趨向平坦，沒有跟隨標指創新高，根據往績，這預示股市調整機會大。另外，股份處於50天線以上的比例也趨向下降，反映動力不足。

他稱，標指已升至12年長期趨勢線阻力，如果在未來數日收市能處於3,100點以上，則升勢沒有被破壞。一旦跌穿，投資者就要小心大調整。

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