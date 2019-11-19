B站第三季度虧損擴大　盤前股價仍升4%

內地媒體報道，在美國上市的內地視頻網站嗶哩嗶哩(Bilibili，簡稱B站)公布至9月底止的第三季財報，

期內總營收達18.590億元(人民幣，下同)，按年增長72%，高過分析師預期；但淨虧損亦按年擴大近六成半，至4.057億元；若不按照美國通用會計準則(non-GAAP)，調整後淨虧損為3.431億元，較去年同期的2.027億元擴大69%，遜預期。

財報又顯示，B站的月均活躍用戶達1.28億，按年增38%；移動端月均活躍用戶更首度破億，按年增43%，達1.14億。期內單月活用戶所帶來的收入按年增25%。本季度，B站月均付費用戶數同比增長124%，達795萬。

業績公布後B站在美國納斯達克(NASDAQ)盤前股價升4.15%。

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