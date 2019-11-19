【建材業受累】香港動盪 MOS HOUSE發盈警
2019年11月19日 19:42
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主要於香港從事買賣瓷磚業務的MOS HOUSE(01653)發盈警，預期截至9月30日止6個月溢利將按年下降不少於70%，主因是中美貿易戰及香港社會持續出現動盪，有關情況對香港經濟及普羅大眾的投資及消費意欲產生不利影響，導致集團期內總收益減少約21%。
MOS HOUSE主要從事高端歐洲進口石英、陶製及馬賽克瓷磚，為香港的進口瓷磚零售商及供應商。
公司業務涵蓋：進口瓷磚零售及衛浴潔具零售，主要產品包括瓷磚產品(石英、陶製及馬賽克瓷磚)、衛浴設備產品(浴缸、臉盆、馬桶、水龍頭、花灑頭、鏡子、層架，以及其他配件等)，進口的產品品牌組合涵蓋多個意大利及西班牙國際知名品牌，包括：Emil、Provenza、Supergres，以及LEA。
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