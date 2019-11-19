【建材業受累】香港動盪　MOS HOUSE發盈警

MOS HOUSE主要從事高端歐洲進口石英、陶製及馬賽克瓷磚，為香港的進口瓷磚零售商及供應商。

公司業務涵蓋：進口瓷磚零售及衛浴潔具零售，主要產品包括瓷磚產品(石英、陶製及馬賽克瓷磚)、衛浴設備產品(浴缸、臉盆、馬桶、水龍頭、花灑頭、鏡子、層架，以及其他配件等)，進口的產品品牌組合涵蓋多個意大利及西班牙國際知名品牌，包括：Emil、Provenza、Supergres，以及LEA。

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