Disney+吸客千萬　仲吸埋唔少「黑客」？

迪士尼推出串流服務Disney+僅一個星期，帶挈公司股價升咗近8%，唔單止吸咗逾千萬用戶，仲吸埋唔少「黑客」！

據外媒話，好多Disney+用家帳戶被黑客入侵並放上網賣，在所謂的「暗網」(Dark Web)熱賣緊嘅帳戶數量以千計！留意番，淨是賣緊嘅都以千計，咁Hacked(入侵)咗尚未「放盤」嘅都唔知有幾多嘞！

聽聞，Disney+上周二喺美加等地正式上線唔夠幾粒鐘，黑客已經喺網上掟啲Hacked咗嘅用家帳戶出來，開頭都仲有啲係免費畀人任執嘅，不過依家已經係3蚊美元(約23.4港元)起跳，叫價高嘅就去到11美元，比起Disney+最基本月費6.99美元差一截。

喂，唔好以為咁係執平嘢，查實就等如偷！將心比己，諗吓被人Hack嗰個幾慘情。有用家個Account用唔夠幾個鐘就被人盜用，即使多次改密碼改聯繋電郵地址，鬥智鬥力鬥快，都只係僅夠時間畀佢取消訂閱！佢算好彩，有啲用戶連密碼都被人改埋，失去使用權之餘，錢要照畀！

作為用家咁點算？小記諗來諗去得八個字：「自求多福、各安天命。」

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