新股專輯：阿里孖展逾134億　公開發售料超購10倍

耀才證券行政總裁許繹彬表示，該公司認購反應較預期中冷淡，但認為在目前市況而言「算係咁」，透露客戶主要以現金認購。若計及透過銀行認購的部分，預料整體公開發售部分超購約10倍。

至於首日表現，許氏坦言「睇住佢嘅美國股價嚟行」，不能以一般普通新股來預測。由於在港上市的招股價於周三(20日)「定死咗」，若美股股價在上市前夕下跌，在港上市當日股價「唔靚仔」，以孖展認購的投資者或要蝕息。若投資者想「定啲嚟」，或可投資美股作風險對沖。相關衍生工具則要「睇定啲先」，待正股上軌道後再投資。

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