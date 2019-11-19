SMART MONEY：「息」揀貸款　稅月無憂

稅季隨秋意到來，現時已有多家銀行推出稅務貸款計劃，且各有特色。精明的消費者做足功課，揀選最符合自己需要的計劃，自然可無憂過度稅季。

●大新銀行 手機開戶專享低息

雖說是稅貸，但又有多少人只交稅而不做其他投資博資產增值？當然，若你只是交稅，可能獲得更好更低的貸款息。

當中，大新的交稅「快應錢」，還款期6個月的實際年利率最低1.68%(計及現金回贈)，但貸款上限為10萬元或申請人的實際稅額，以較低者為準。

另外，要獲這項低息，新客戶需透過手機應用程式開立指定理財戶口，現有客戶需新開立出糧戶口且有出糧紀錄，要求較其他計劃多。

若想借多過稅款，亦可揀選此計劃內息率較高的選項。舉例一般客戶借款1萬元至不足10萬元，還款期6個月，實際年利率3.86%；12個月還款期實際年利率是4.04%或4.36%，視乎有否現金回贈。

●華僑永亨信用財務 還款期由客戶話事

華僑永亨信用財務今年有五個稅貸計劃，迎合有不同理財需要的消費者。當中，「全自訂」稅務貸款計劃的特點是由客戶話事，自訂還款期和手續費，並豁免提早還款手續費。雖是自訂，但都有限制，如還款期最短3個月至最長24個月，且手續費等自訂建議最終要待該行批核。

舉例，以貸款額10萬元計，客戶自訂按年手續費是1.37%，3個月還款期實際年利率是2.07%，9個月是2.54%，18個月則為2.68%，同樣較一般私人貸款的實際年利率低。此計劃最高貸款額是200萬元或月薪12倍，以較低者為準。

至於該行的「自訂息率」稅務貸款計劃，若貸款額為10萬元，最短還款期為12個月，計及一個月免息免供和手續費豁免後，實際年利率2.82%；最長還款期24個月的實際年利率則為3.54%。

●工銀亞洲 最高貸款額達400萬

若借稅貸目的是用作投資、應急等，並想借到盡，自然要揀一個貸款額最高的計劃。惟要注意，稅貸計劃的貸款額看實際金額多少外，亦會看申請人月薪倍數，銀行皆以較低者為準。

工銀亞洲「稅低息」個人稅務貸款，最高貸款額為400萬元或月薪15倍，一個月入10萬元的申請者，最多只可借150萬元，12個月還款期的實際年利率為2.01%(特選及現有客戶)或2.23%(一般客戶)。若選擇星展稅季貸款，由於其最高貸款額為200萬元或月薪20倍，便可借足200萬元，貸款息率亦較低，12個月還款期的實際年利率為1.78%。

若你月入逾20萬元，可申請工銀亞洲的稅貸計劃而借多於300萬元。假設月薪27萬元可最多借400萬元計，較其他銀行的稅貸可借多100萬至300萬元不等。

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