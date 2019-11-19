SMART MONEY：現金周轉點借至醒？

銀行的稅務貸款出爐，但銀行以至財務公司向來有提供的各類型貸款，每項產品均各具特色，可助大家應付不時之需。究竟不同貸款計劃適合甚麼人？理財精明的你，可有想到，一旦揀錯計劃，隨時會多付利息。想借得明智，就先看看不同貸款計劃的特點。

●分期貸款：每月還錢 最多攤60期

所謂分期貸款，顧名思義是每月定額還款，貸款額可達申請人月薪的12倍，還款期一般由6至60個月不等，適用較大額支出如裝修、進修增值、婚禮或醫療開支等。一般來說，分期貸款以分期12個月或以下的利息較實惠，若分期至60個月，實際年利率當然會比較高。

倘若之後再有資金周轉需要，部分銀行設有「再提取貸款」服務，讓申請人隨時再提取已償還的貸款，毋須重新申請，節省時間及手續。

●稅務貸款：利率較吸引 節省支出

稅務貸款也是分期貸款的一種，但其屬於季節性的貸款產品，一般在每年十月至翌年四月的稅季時分推出。特點是利息較上述的分期以及循環貸款計劃為低，但還款期一般較短，由6至24個月不等。

雖然稅務貸款主要用於繳稅，但其實部分銀行並沒有限制稅務貸款的用途，甚至毋須申請人出示稅單。此外，申請人可借用稅款以外的資金，但留意這部分資金的利率可能會較高，貸款人宜小心比較。今年花旗銀行打響頭炮，率先推出稅貸搶客，其鎖定大額貸款客戶，貸款額需達20萬元或以上。貸款額20萬至50萬元以下，分期12個月，實際年利率為4.49厘。貸款額為150萬元或以上，實際年利率為2.01厘。

●循環貸款：交完Min Pay可再拎錢

循環貸款的好處是貸款額高及還款額較低，部分銀行提供的貸款額達120萬元或月薪的10倍(以較低者為準)，每月最低還款額一般都僅低於月結單總結欠約3%。當申請人清還每月必須繳付的3%欠款後，就可在毋須重新申請下，再提取款項作周轉。

此外，循環貸款的利息是按實際結欠逐日計算，若貸款者只打算在短期內借用貸款，則借取循環貸款會比較划算。

不過，由於循環貸款沒有明確還款年期，一旦借款人缺乏自制能力，往往會借完再借，亦即還完又要再還，還款可謂無了期。此外，循環貸款的息率一般較為高，以滙豐循環「萬應錢」為例，借貸2萬元以下的首12個月之實際年利率為19.16厘。借2萬至49,999元則實際年利率為11.75厘。

●信用卡套現：毋須新開戶 平過透支

信用卡現金套現分期計劃是直接從信用卡戶口提取現金，設有每月固定還款額，還款期一般由12至60個月不等。

然而，跟其他貸款計劃相比的話，信用卡現金套現分期計劃套現的金額可能較小，一般以申請人的信用卡信用額為上限，舉例若某信用卡持有人擁有五萬元的信用額，但他已簽帳三萬元，理論上餘下的兩萬元才可以套現。

進一步來說，若貸款人不想另開立及處理額外貸款戶口，則此計劃可以是方便的選擇，相比起以信用卡透支提款，利率明顯較低。有資金需要的卡主，可以了解一下箇中的細節。

－－－－－－