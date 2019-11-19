氣燄全熄！愉景新城「跌凸」按保低價　居屋劈百萬

近日社會衝突加劇，連累樓市氣氛再度轉壞，業主也一改上月初新按保措施推出後的強勢，願意加大議價空間。大型屋苑中荃灣愉景新城已經「跌凸」，兩房做價回落至七球以下，重返上月初的低位。

中原凌活忠指出，上述愉景新城1座低層C室，實用面積474方呎，三個月前叫價740萬元放售。近日社會氣氛持續轉差，原業主睇淡後市，寧願沽出自住物業套現現金，逐步擴大議價空間，最終獲上車客以660萬元購入，累減80萬元後，呎價13,924元。

他續稱，自從上月中施政報告宣布後，屋苑交投激增，兩房戶做價早已升穿700萬元以上水平。但現時放盤，入場費已回落至680萬元。個別業主為求吸客，已主動增加議幅，幅度可達10%。

九龍德福花園亦錄跌價成交，美聯黃家明表示，屋苑U座一個低層收租單位，實用面積494方呎，上周才放盤叫價700萬元，即時已減10萬元。有見近日衝突持續升溫，再減40萬元。外區用家考慮兩日，終決定以650萬元入市，呎價13,158元。料呎價更為本月最低。

二手居屋同現走貨潮，當中火炭居屋穗禾苑豐逸閣中層12室，實用面積457方呎，兩房間隔，向北面享山景，放盤兩個半月，原叫價510萬元，累減80萬元或逾15%，獲外區用家以430萬元承接，實用呎價9,409元。

利嘉閣地產聯席董事鄭維杰表示，牛頭角居屋安基苑新近錄得B座中層6室成交，單位實用面積約568方呎，採三房間隔，外望山景，業主原開價780萬港元，經議價後減價92萬元或約12%，終以688萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,113元。

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