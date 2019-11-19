樓價UPDATES：購買力似被耗盡　嘉湖交投急插

天水圍嘉湖山莊，本月只錄約13宗交投，較上月全月錄逾60宗顯著放緩。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●牛頭角居屋安基苑B座中層6室三房戶，實用面積568方呎，外望山景。業主原於已補價自由市場以780萬元放售，議價後減92萬元或約12%售出，作價688萬元，呎價12,113元。屋苑現時有約9個放盤，叫價由585萬元起。

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新界區

●由於失去購買力支持，近日嘉湖山莊成交呎價跌破1萬元。項目景湖居5座中層D室累減35萬元，以515萬元售出，買家是次獲母親資助首期下成功入市。據了解，上址做價為同戶型單位近一個月以來低位，以實用面積547方呎計，呎價9,415元。

●天水圍居屋天頌苑B座低層4室，實用面積650方呎，有區內首置買家見上址客廳及房間均向西南，加上業主提供議價空間，累減50萬元，於未補價第二市場以400萬元購入，實用呎價6,154元，稍低於市價。原業主則於2000年以約76.8萬元買入，現時升值逾4倍。

●屯門居屋兆山苑F座低層2室，原開價490萬元放售，減價50萬元後，獲買家以440萬元自由市場價購入。上址實用面積546方呎，以兩房設計，實用呎價8,059元，較市場水平低約4.3%。

●屯門時代廣場C座中層11室一房戶，實用面積325方呎，獲區外人士以1.1萬元承租，實用呎租33.8元。租客鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均向南擁開揚景，而且屋苑位於中心地段，出入便利，因而決定承租。

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